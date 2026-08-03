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        Giresun'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Giresun'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Giresun'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Mustafa A. (47) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Batlama deresi köprüsü mevkisinde, aynı yöndeki H.K'nin (48) kullandığı kamyon ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile beraberindeki Hasan A. (50) ve Hamza A. (15) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan Hamza A, hastanedeki müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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