Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor

        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        İlçenin Kuşköy köyünde Bahri C'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayıp kişiye ulaşmak için arama çalışması gerçekleştiriyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Giresun'da 96 yaşındaki yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor
        Giresun'da 96 yaşındaki yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
        Giresun'da tarım aracı duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da tarım aracı duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
        Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni düzenlendi
        15 Temmuz şehidi İsmail Kefal, Giresun'da mezarı başında anıldı
        15 Temmuz şehidi İsmail Kefal, Giresun'da mezarı başında anıldı
        Giresun'da duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü
        Giresun'da duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü