Giresun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ören beldesinde Ş.K. (29) ile E.E. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K, tabancayla E.E'ye ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.E. kaldırıldığı Eynesil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayın ardından Ş.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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