Giresun’da son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile birlikte son 6 yıl içerisinde valilik görevinde 4 farklı isim yer aldı. 2020 yılında göreve başlayan Enver Ünlü’nün ardından Giresun Valiliği görevine 2023 yılında Mehmet Fatih Serdengeçti ve Mustafa Koç yürütürken, son kararnameyle Hasan Şıldak bu göreve atandı.

19 Haziran 2020 tarihinde Iğdır Valiliğinden Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü, yaklaşık 3 yıl süren görevini 10 Ağustos 2023 tarihinde Mehmet Fatih Serdengeçti’ye devretti. 11 Ağustos 2023 tarihinde görevine başlayan Mehmet Fatih Serdengeçti, 19 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Osmaniye Valiliğine atandı.

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Serdengeçti’den boşalan Giresun Valiliği görevine ise dönemin Ağrı Valisi Mustafa Koç getirildi. 25 Kasım 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Vali Mustafa Koç’un görev yeri değişti. Mustafa Koç, ismini Giresun'da en kısa süre valilik yapan isimler arasına yazdırdı.

Görevdeki 10. ayında merkeze alınan Koç’un yerine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak atandı. Önümüzdeki hafta görevine başlaması beklenen Hasan Şıldak’ın göreve gelmesiyle birlikte Giresun’da son 6 yıl içerisinde dördüncü kez vali değişikliği yaşanmış olacak.