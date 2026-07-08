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        Giresun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Giresun'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Giresun'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Giresun'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Giresun-Dereli kara yolu Ülper köyü mevkisinde M.Ü'nün kullandığı 48 R 9414 plakalı otomobil, N.Ö. yönetimindeki 34 MLR 264 plakalı otomobil, E.T. idaresindeki 34 FNC 229 plakalı otomobil ve Z.G'nin kullandığı 28 EK 480 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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