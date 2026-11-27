Giresun mutfağının unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri arasında yer alan, yufka içerisine kuru üzüm ve pirinç pilavı konularak tavada kızartılan, üzerine şerbet dökülerek de hazırlanan 'Tavşan içi' yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor.

Günümüzde yapımı giderek azalan bu geleneksel tat, bazı evlerde ise yaşatılmaya devam ediyor. Giresun'un farklı köylerinde değişik isimlerle anılan tatlı, hem hazırlanışı hem de kendine özgü lezzetiyle yöre mutfağının dikkat çeken örnekleri arasında yer alıyor.

Giresun'da geleneksel 'Tavşan içi'ni hazırlayan Sevim Karakoç, yapım aşamasını anlattı. Karakoç "Giresun'un farklı köylerinde farklı isimlerle bilinse de yapılışı aynı. Önceden hazırlanan yufkanın arasına iç malzeme olarak pirinç pilavı ve kuru üzüm konuluyor. Islatılan yufka tereyağında kızartıldıktan sonra içerisine hazırlanan malzemeler yerleştiriliyor ve yeniden kızartılıyor. Son aşamada ise üzerine şerbet dökülerek servis ediliyor" dedi.

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Özel misafirler için yapılıyordu

Yufka tatlısının Alucra'daki bazı köylerde "tavşan içi" adıyla bilindiğini söyleyen Ayşe Karaçam ise geçmişte bu tatlının özel günlerde ve eve gelen kıymetli misafirler için hazırlandığını belirtti.

Karaçam, "Eskiden eve gelen özel misafirler için yapılan bu yufka tatlısı, bizim Alucra köylerinde ‘tavşan içi' olarak biliniyordu. Günümüzde pek yapılmasa da bilenler ve hazırlayanlar hâlâ var. Yapıldığında da severek yeniliyor. Bu tür yöresel lezzetlerin unutulmaması gerekiyor" diye konuştu.