Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği'nden engellilere tekerlekli sandalye yardımı

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğince 32 engelliye tekerlekli sandalye ve engelli puseti verildi.





Derneğin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle ihtiyacı bulunan engellilere yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda il merkezinde ve ilçelerinde yaşayan engellilere tekerlekli sandalye ve engelli puseti dağıtımı yapıldı.



Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, yaptığı açıklamada, kermese katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Dernek olarak en büyük amacımız, engelli bireylerimizin toplumsal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri en aza indirmektir." ifadelerini kullandı.





Divli, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal sorumluluk ve dayanışma projelerine ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

