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        Milli wushucu Elif Naz Kara, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Giresunlu milli wushucu Elif Naz Kara, Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Milli wushucu Elif Naz Kara, Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

        Giresunlu milli wushucu Elif Naz Kara, Balkan Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.


        Brezilya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonası’ndan iki dünya ikinciliği derecesi elde eden Kara, çalışmalarına Görele ilçesinde devam ediyor.


        Kariyerinde çeşitli ulusal ve uluslararası dereceler bulunan Kara, 19 Ağustos’ta Yalova’da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası’nda altın madalya hedefliyor.


        Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ​spor hayatına 6 yaşında başladığını, en büyük hedefinin dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.

        2019 yılında düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ilk kez milli formayı giydiğini ve o tarihten bu yana aktif olarak mücadele ettiğini belirten Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Bu süre zarfında çok sayıda Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Bundan sonraki süreçte ilk olarak 19 Ağustos’ta yapılacak Balkan Şampiyonası’nda yeniden kürsünün en üst basamağına çıkmayı hedefliyorum. Balkan Şampiyonası’nın ardından düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda unvanımı korumak ve ardından Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak kariyerimi taçlandırmak en büyük hedeflerim arasında yer alıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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