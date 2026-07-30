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        Giresun'da heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu

        Giresun'un Görele ilçesinde heyelan sebebiyle bir evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:34 Güncelleme:
        Giresun'da heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu

        Giresun'un Görele ilçesinde heyelan sebebiyle bir evde hasar meydana geldi.

        Çavuşlu beldesine bağlı Bahşiş Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, Aynur Keskin'e ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.

        Taş ve kaya parçaları, evin giriş katındaki duvarı yıkarak hasara neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin incelemelerinin ardından olası risk nedeniyle ev tahliye edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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