Park halindeki otomobil alev alev yandı
GİRESUN'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
GİRESUN'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Aksu Mahallesi'nde Etbaşoğlu Camii yanında öğle saatlerinde park halindeki otomobilden yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldiği yangın anları kameraya yansıdı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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