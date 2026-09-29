Türk fındığı ile yapılan yemekler Hindistan'da tanıtıldı

Türk fındığı ile yapılan yemek tariflerinin yer aldığı "Tek Malzeme, Sonsuz Tarif" adlı kitap, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği'nde düzenlenen lansmanda tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk fındığının Hindistan'da tanıtımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ile İstanbul ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğince hazırlanan "Tek Malzeme, Sonsuz Tarif" adlı kitap için Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği'nde 24 Eylül'de lansman düzenlendi.

Türk fındığının gastronomideki farklı kullanım alanlarını öne çıkaran kitapta, ara sıcaklardan salatalara, ana yemeklerden tatlılara kadar 14 farklı tarif yer alıyor.

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Program kapsamında canlı mutfak gösterilerinin yanı sıra fındığın ana bileşen olarak kullanıldığı farklı lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fındığın sadece çerez ya da şekerleme endüstrisi tarafından kullanılmadığına işaret edilen açıklamada, Hint mutfağının günlük ve profesyonel gastronomi uygulamalarında

da değerlendirilebileceği bir ürün olduğu kaydedildi.