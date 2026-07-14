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        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Doğu Karadeniz çalışmaları kapsamında dün kente gelen Özdağ, bugün ise Görele, Keşap ve Bulancak ilçelerinde parti binalarının açılış programına katıldı.

        Özdağ, burada partililerle sohbet ederek, binaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Özdağ, talep ve önerileri dinledi.

        Özdağ, programlarının ardından Giresun'dan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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