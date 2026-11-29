Doğu Karadeniz'in kış turizmi merkezlerinden 2050 rakımlı Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sezon başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'ndaki tesise gelen vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla karın tadını çıkardı.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirirken, bazıları da ATV ve kar motoru etkinliklerine katıldı.

Tesis sorumlularından Yasin Hamdi Karabulut, AA muhabirine, kar yağışıyla birlikte tesisin kayak pistinde hareketlilik yaşanmaya başladığını söyledi.

Yaklaşık iki hafta önce yağan karla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin tesiste kızaklarla kaymaya başladığını belirten Karabulut, kayak bölümünün açılması için yağan karın oturmasını beklediklerini aktardı.

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Ailesi ile birlikte kayak tesisine gelen Tunahan Kazancı ise kayak yaparak keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Asya Miray Sürül de her sene ailesi ile kayak tesislerine geldiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımız da buraya çok gelmek istiyordu. Babam bize sürpriz yaptı, arkadaşlarımızı alıp kayak yapmaya gideceğimizi söyledi. Çok güzel geçiyor, çok eğleniyorum. Her yıl geliyoruz." diye konuştu.