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        31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, topraklarına yeniden dönmek ve bu dönüşün kalıcı olabilmesi için köylerine acilen yol yapılmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:16 Güncelleme:
        31 yıl önce köylerinde çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, topraklarına yeniden dönmek ve bu dönüşün kalıcı olabilmesi için köylerine acilen yol yapılmasını istedi.

        Küçük Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen köy sakinleri, yıllar sonra yeniden köylerinde hayat kurmak istediklerini ifade etti. Köye dönerek küçükbaş hayvanlarını otlatmaya başlayan vatandaşlar, bölgeye ulaşım sağlanması durumunda göçün daha da büyüyeceğini kaydetti.

        Köy muhtarı Alaaddin Kamalı, sürecin kendilerini umutlandırdığını belirterek, "1995'te boşaltılan köyümüze yıllar sonra yeniden adım attık. Şu an yüzlerce insanımız ve binlerce küçükbaş hayvanımız İkiyaka'da bulunuyor. Ancak en büyük sorunumuz ulaşım. Vatandaşlarımız 4050 kilo yükle 2830 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Hem köyümüze dönüşümüzün kalıcı olması hem de tarım ve hayvacılığın yeniden canlanması için acilen yol yapılmasını istiyoruz" dedi.

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        Köy sakinlerinden Ümit Baban, köyün tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olduğunu vurgulayarak, "Köyümüzde binlerce ton ceviz ve meyve ağaçları var. Orada yeniden yaşayabilmemiz, hem köylerimize tam anlamıyla dönebilmemiz hem de bu potansiyeli değerlendirebilmemiz için yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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