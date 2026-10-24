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        Hakkari Zap Spor ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor berabere kaldı

        Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Hakkari Zap Spor ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor berabere kaldı

        Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hakkari Zap Spor, sahasında konuk ettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Merzan Şehir Stadı'nda oynanan ligin ikinci hafta karşılaşmasına etkili başlayan ev sahibi ekip, 30. dakikada Talha Işık'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Hakkari Zap Spor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, Oktay Özer'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

        Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da gol bulamayınca mücadele 1-1 sona erdi.

        Karşılaşmayı Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Spor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.

        Galeri
        Galeri

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