Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hakkari'de "Terörsüz Türkiye" konulu programda konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Terörsüz Türkiye sürecinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle "dahili ve harici bedhahlar" tarafından istenmediğini belirterek, "Bunu istemeyen birileri var. Bu birileri şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yaptılar bugüne kadar. Bunu hep sabote ettiler. Bu kez bu sürecin başarısız olmaması lazım. Eğer bu kez de bu süreç başarısız olursa bundan sonra hiçbir siyasetçi bu süreci çözecek bu kadar güçlü bir iradeyi gösteremez." dedi.

Bakan Tekin, Hakkari'deki programları kapsamında öğretmenevinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye" konulu programa katıldı.

Burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Tekin, yaptığı konuşmada, kentte eğitim öğretim süreçleriyle ilgili değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.

REKLAM

Sürekli sahadan beslenen, problemleri yerinde görüp çözüm üretmeye çalışan bir yaklaşımla ülkeyi adım adım dolaştıklarını belirten Tekin, "Derdimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetine kazandırdığı önemli değerlerden bir tanesi olan istişare kültürünü yaygınlaştırmak ve istişareyle karar alıp, bu kararları uygulama geleneğini devam ettirecek şekilde bu ziyaretimizi de yapmış olacağız. Adı her ne olursa olsun ister tekke deyin, ister zaviye deyin, ister cemaat deyin, ister tarikat deyin, ister ahi teşkilatı deyin, ister sivil toplum örgütü deyin. Adına her ne derseniz deyin bizim kültürümüzde, geçmişimizde toplumun en ince ayrıntılarına kadar ulaşabilen yapılar her daim kültürümüzde olmuş." diye konuştu.

REKLAM

Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu yapıların vakıf, dernek ve STK adıyla ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Tekin, bu dönemde de sivil toplum kuruluşlarının çok dominant olduğu zamanların bulunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare kültürünün bir parçası olarak sivil toplum örgütlerini hep siyasetinin merkezinde tuttuğunu, AK Parti Genel Merkezi'nde bu konuyla ilgili bir başkanlık olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak da akademik hayatım boyunca kaç tane sivil toplum örgütünün, vakfın, derneğin kurucusu oldum, yönetiminde oldum, başkan oldum, inanın sayısını bilmiyorum. Üniversite öğrenciliği yıllarından itibaren hep sivil toplumun içinde bulundum. Bugün de bu toplantıyı o yüzden önemsiyorum çünkü sivil toplum ve bizim geleneğimizdeki bu yapılar, toplumumuzun gerçekten çimentosu. Kamu otoritesinin ulaşamadığı, haberdar olamadığı kişi ve problemlerle ilgili olarak kamuyu bilgilendiren, kamuya bu anlamda destek olan yapılardır. Sizler de Hakkari'de hem siyasetin hem toplumun nabzını tutan önemli unsurlarsınız. Emekleriniz, katkılarınız, yarattığınız değerler için hepinize teşekkür ediyorum, Allah razı olsun."

REKLAM

Türkiye'nin çok önemli bir süreci yaşadığını, bu süreçte STK temsilcilerinin desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' başlığıyla kamuoyuna duyurduğumuz süreç, gerçekten Türkiye'de eğer bir sivil toplum örgütü bir inisiyatif alacaksa, bir iş yapacaksa, bir katma değer üretecekse bu katma değeri üretebileceği en verimli alan." dedi.

- "Öyle bir Türkiye'de yaşıyorduk ki her hafta bir faili meçhulü tartışıyorduk 1990'lı yıllarda"

Tekin, vatana, ümmete, millete en kritik, en hayati hizmeti sivil toplum örgütleri ve siyaset olarak hep beraber yapacaklarını belirtti.

REKLAM

Siyaseti ümmete, topluma, millete ve devlete hizmet aracı olarak gördüklerini, problemleri çözmek için var olduklarını, siyaset yapma sebeplerinin de bu olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"2001 yılında AK Parti kurulurken, Türkiye'nin önemli siyasal ve toplumsal problemlerini masaya yatırdığımız toplantılarla başladı bu süreç. Bu toplantılarda Türkiye'nin en önemli problemi olarak insan hakları ihlalleri, hukuk devleti ilkesine yönelik eksiklikler, etnik, dini ya da kültürel sebeplerden dolayı kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki ayrımcılıklar, ötekileştirmeler, yok saymalar öne çıktı. Bunların hepsi bizim siyasete giriş referanslarımız, sebeplerimizdi. Bu problemleri çözmek için siyaset yapacağımızı deklare ettik. Bu problemleri anımsamakta fayda var. Öyle bir Türkiye'de yaşıyorduk ki her hafta bir faili meçhulü tartışıyorduk 1990'lı yıllarda. İnsanların can, mal, ırz ve namus güvenliklerinin tehdit ve tehlike altında olduğu bir Türkiye'yi yaşıyorduk. İşte böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılında, 'Bu manzara Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek bir siyasi parti kurdu. Kurulan bu siyasi parti 2001 yılında parti programını yazarken programının yaklaşık üçte birini bu bahsettiğim konulara ayırdı. Orada, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlar, o parti programının en önemli başlıklarından bir tanesiydi. O tarihten itibaren Türkiye'nin her alanda demokratikleşmesi için insanların inanç ve ibadet hürriyetini içinde yaşadığımız dünyanın gerektirdiği şekilde yaşayabileceği tedbirler aldık."

REKLAM

- "Meclis ve siyasetçilerimiz üstüne düşeni yaptı"

Türkiye'de toplumsal barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devletini inşa edecek bir dizi icraatı vesayetçi yapıların tehditlerine ve şantajlarına rağmen yaptıklarını kaydeden Tekin, "Bugün kendini aydın olarak tanımlayan kişilerin 2002 öncesi Ahmet Kaya'yı Kürtçe şarkı söylediği için nasıl linç ettiğini hepimiz biliyoruz. Çözüm süreci, Alevi açılımları. Bunlar hükümetin başlattığı ama bu toplumsal barışı istemeyen kişilerin sabotajları ve manipülasyonları yüzünden sürecin istediğimiz şekilde sonuçlanmadığı girişimler bunlar. 7-8 Ekim olayları, Habur olayları, 15 Temmuz, 17/25 Aralık. Tüm bunlar, bu ülkede kardeşlik ikliminin yeniden tesis edilmesini, milli birliğin ve dayanışmanın yeniden tesis edilmesini istemeyen kişilerin yaptıkları sabotajlar. Bunları yaparken içeride çok farklı yapılar birlikte hareket ettiler. Hiç tahmin etmediğiniz isimler bir araya geldiler." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen sene Türkiye'nin bu problemi kalıcı bir şekilde çözmesiyle ilgili olarak bir açıklama yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin çağrılarına olumlu yanıt veren siyasetçilerle temmuzda bir yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Çocukların, gençlerin hayatlarını kaybetmemesi, ülkede kardeş kavgası olmaması, çocukların, gençlerin el ele vererek ülkeyi kalkındırması, eğitimlerini sürdürmeleri, ticaret yapmaları ve istihdam üretecek yatırımlar yapması için bu sürecin başladığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

REKLAM

"Terörsüz Türkiye sürecinin Atatürk'ün tabiriyle 'dahili ve harici bedhahlar' tarafından istenmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu istemeyen birileri var. Bunu hep gördük. Bu birileri şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yaptılar bugüne kadar. Bunu hep sabote ettiler. Bu kez bu sürecin başarısız olmaması lazım. Eğer bu kez de bu süreç başarısız olursa bundan sonra hiçbir siyasetçi bu süreci çözecek bu kadar güçlü bir iradeyi gösteremez. Meclis'te neredeyse oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildi. Her siyasi partiden bu sürece destek olanlar oldu. Şimdi tam kritik bir eşikteyiz. Meclis ve siyasetçilerimiz üstüne düşeni yaptı. Şimdi top bizde arkadaşlar. Hepimiz bir seferberlik şuuruyla, heyecanıyla sahaya çıkıp bu sürecin başarılı olması için el birliğiyle çalışmak durumundayız. Bu ülkeye, bu devlete, bu millete bizim bundan daha büyük bir borcumuz yok. Bizim şu andaki en büyük borcumuz bu birlikteliği yeniden inşa etmek."

REKLAM

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle müfredatta yaptıkları değişikliklere değinerek, şöyle konuştu:

"2024 başında ben dedim ki çocuklara okulda ilk öğretmemiz gerek şey, kardeş olduğumuz. Çocuklarımıza milli dayanışma, adalet, merhamet, kardeşlik, bunları çocuklarımıza vererek başlamalıyız dedim. Beni topa tuttular o zaman. Müfredat değişikliklerimizin odağında bu var. Bizler hep beraber bu ülkenin geleceğini inşa edecek, bu ülke için birlikte hareket etmesi vazgeçilmez kişileriz, hep birlikte dayanışarak, yardımlaşarak, kardeşlik hukukunu inşa ederek bu ülkeyi daha güçlü hale getirebilirizi müfredatımıza yerleştirmeye çalıştık. Ardından Terörsüz Türkiye süreci başlayıp bir noktaya gelince bizim müfredatımız daha anlamlı hale geldi. Eğer bundan sonra başarısız olursa, birileri sabote ederse bizim hatalarımız yüzünden, bizim eksiklerimiz yüzünden, bizim ihmallerimiz yüzünden sabote edilmiş demektir. Mahşeri vicdanda hepimiz sorumlu oluruz arkadaşlar. O yüzden Allah rızası için bu sorunu kesin bir biçimde çözecek bir seferberliği hep birlikte yapmalıyız."

REKLAM

Programa AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensupları, MHP İl Başkanı Fatih Öztepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.