Osmaniye'de 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen, ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Dikmece Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri de tatil sonrasında arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, ilk ara tatilin ardından okullarında dersbaşı yaptı.

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