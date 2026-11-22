Kaza, AdanaHatay Otoyolu İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkiinde yaşandı. İskenderun limanından yola çıkan büyükbaş hayvan yüklü tırdan kaçan 3 Angus cinsi hayvan otoyola fırladı. Üç aracın hayvanlara çarpmasıyla yaşanan kazada hurdaya dönen Tofaş Fiat marka otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

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