Hatay'da sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.
Giriş: 22.11.2026 - 20:11 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.
Samandağ Sahili'nde yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandık gördüğünü ihbar etmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde sandık içerisinden el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat çıktı.
Mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
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