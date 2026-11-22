Hatay'da 2 motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ocaklı Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden Ziya C. idaresindeki 31 AOS 167 plakalı motosiklet ile Fahrettin Y'nin kullandığı 31 P 4749 plakalı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Fahrettin Y, ilk müdahale sonrası İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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