HATAY'ın Samandağ ilçesinde defne ağaçlarının tohumlarından geleneksel yöntemlerle yağ üreten aileler hem geçimlerine katkı sağlıyor hem de kuşaktan kuşağa aktarılan mesleği yaşatıyor. Verimin düşmesiyle litresi 2 bin liraya yükselen defne yağını nesillerdir üreten Kadir Toysal (40), "Elde ettiğimiz yağ, başta defne sabunu olmak üzere kozmetik ürünlerin üretiminde ve ilaç sanayisinde kullanılıyor" dedi.

Samandağ ilçesi ve çevresindeki ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumları, imece usulü çalışan aileler tarafından toplanıyor. Zahmetli toplama işlemi günlerce sürerken, evlere getirilen tohumlar büyük kazanlarda 10 saat boyunca kaynatılıyor. Matkapla dövülerek üzerine yeniden su eklenen tohumların yağı, yeniden ısıtılan kazanda suyun yüzeyine çıkınca dikkatlice toplanıyor. Daha fazla yağ elde edebilmek için bu işlem ikinci kez tekrarlanıyor. Babasından öğrendiği yöntemle yıllardır defne yağı üretimi yapan 3 çocuk babası Kadir Toysal da nesillerdir geleneği yaşattıklarını söyledi.

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'BİR KAZANI DOLDURMAK 2-3 GÜNÜMÜZÜ ALIYOR'

Üretimin oldukça zahmetli olduğunu belirten Toysal, "Defne tohumlarını büyük ağaçlardan ailece topluyoruz. Bir kazanı dolduracak kadar tohum toplamak bazen 2-3 günümüzü alıyor. Şu anda defne yağının litresi 2 bin liradan alıcı buluyor. Elde ettiğimiz yağ, başta defne sabunu olmak üzere kozmetik ürünlerin üretiminde ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Günlerce tohum topluyor, saatlerce ateşin başında bekliyoruz ancak defne yağını elde ettiğimizde bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz" dedi.

BABASININ YANINDA MESLEĞİ ÖĞRENİYOR

Babasına yardım ederek aile geleneğini öğrenen Ceylin Toysal ise "Babam da kendi babasından, dedemden öğrenmiş. Ben de babamın yanında durarak işi öğreniyorum. Hem defne tohumlarının toplanmasına yardımcı oluyorum hem de yağ çıkarma aşamasında kendisine destek veriyorum. Babama yardım ederken mesleğin inceliklerini de öğreniyorum. Amacım, ailemizden bize miras kalan bu geleneği ileride benim de sürdürmem" diye konuştu.