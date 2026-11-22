Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde motosikletli 2 şahsın araca ve iş yerine kurşun yağdırmasıyla ilgili 4 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Motosikletli gangsterlerin saldırısına tanıklık eden bir kişinin yaşadığı şok güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Kasım günü akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan iş yerine motosikletli ve yüzleri maskeli iki şahıs tarafından ateş açıldı ve olay sonucunda iş yeri ile önünde park halinde bulunan 31 plakalı iki araçta maddi hasar meydana geldi. Aynı gün ilerleyen saatlerde ise Yeni Mahalle'de park halinde bulunan iş yeri sahibi İ.T.'ye ait araca motosikletli iki şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Meydana gelen iki ayrı kurşunlama olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.S., A.Ş., L.K. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli tahkikata başlandı. Şahısların motosikletle gelip, iş yerine ve araca kurşun yağdırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolda yürüdüğü esnada motosikletli gangsterlerin kurşun yağdırdığı anlara şahitlik eden bir vatandaşın yaşadığı şok ise dikkat çekti.