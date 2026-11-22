Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
HATAY'ın Antakya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada Elif Reyhan Örez (9) hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
HATAY’ın Antakya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada Elif Reyhan Örez (9) hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ekinci Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki 5 araç birbirine girdi. Kazada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.
9 YAŞINDAKİ ELİF KURTARILAMADI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Elif Reyhan Örez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Örez’in anne ve babasının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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