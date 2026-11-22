Defne'de dereye düşen vatandaş kurtarıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde dereye düşen vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Giriş: 22.11.2026 - 01:01 Güncelleme:
Hatay’ın Defne ilçesinde dereye düşen vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Harbiye Mahallesi’nde dereye düşen vatandaş için ekipler harekete geçti.
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle bulunduğu alandan güvenli şekilde çıkarılan vatandaş, ailesine teslim edildi.
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