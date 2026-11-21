Geçtiğimiz gün Samandağ ilçesinin Çamlıyayla Mahallesi Tazıyayla mevkisinde yaşanan kazada Antakya Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazöz uçurumdan yuvarlanmıştı. Kazada; 20 yaşındaki Beytullah Kertlez hayatını kaybederken 5 işçi yaralanmıştı. Kertlez'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak tören için Batıayaz'daki orman yangını ilk müdahale ekip binasına getirildi. Törene, ailesi, Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kertlez, cenaze namazının ardından dualarla Çamlıyayla Mahallesine toprağa verildi.

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