Hatay'da üniversite yemekhanelerinde gıda denetimi
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yemekhanesi ile Kız Yurdu yemekhanesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yemekhanesi ile Kız Yurdu yemekhanesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.
Gıda kontrol görevlilerinin de katıldığı denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla kontroller yapıldı.
Denetimlerde yemekhanelerin hijyen koşulları, gıdaların saklama standartları ve gıda güvenliği kriterleri incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.