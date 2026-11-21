Gıda kontrol görevlilerinin de katıldığı denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla kontroller yapıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yemekhanesi ile Kız Yurdu yemekhanesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

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