Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı su baskını ve taşkınların ardından müdahale ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojik uyarıların ardından harekete geçen HBB, HATSU ve itfaiye ekipleri, başta Karakese, Özerli ve Ocaklı olmak üzere Dörtyol ilçesinde yağıştan etkilenen bölgelere müdahale etti. Çalışmalarda 3 hanenin tahliyesi sağlanırken 45 vatandaş ve 15 araç güvenli alanlara alındı.

Su baskınlarından etkilenen 45 hanenin 28’inde müdahale gerçekleştirilirken, HATSU 110 personel ve 26 araç, itfaiye ise 91 personel ve 22 araçla sahada çalışma yürüttü.

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Ekipler Dörtyol’un Karakese, Ocaklı, Özerli ve Yeşil mahallelerinde dere temizliği, tıkanıklıkların açılması ve ihtiyaç duyulan noktalarda menfez çalışmaları yapıyor. Karakese ve Özerli köprülerinde güçlendirme ve onarım çalışmaları sürerken, Abuzer Deresi ile Kuzuculu Deli Çayı’nda biriken malzemeler temizleniyor.

Çöken noktalarda dolgu, yollarda ise temizlik ve çukur doldurma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. HBB yetkilileri, ekiplerin sahada ve teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezi, ALO 153 Beyaz Masa ve HATSU 185 hatlarından ulaşabileceğini ifade etti.