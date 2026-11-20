HATAY'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ı öldüren sevgilisi M.K. isimli kadın ve onun eşi E.C.K.'nin, cinayetten bir süre sonra evlendikleri ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.K., E.C.K., M.Y., Y.D. ile M.N.Y. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; 4 aydır kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın Hatay’ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi. Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan M.K.’nin ifadesinde, sevgilisi olan Ahmet Nuri Bezar’ın 4 ay önce kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya’ya geldiğini, diğer sevgilisi E.C.K.’nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. E.C.K. ve eniştesi N.D.'nin Ahmet Nuri Bezar’ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedini varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıkarıldı.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda M.K.'nin ardından E.C.K. ve N.D.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Asi Nehri’nde dalgıç polisleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, Ahmet Nuri Bezar’a ait olduğu değerlendirilen, çuval içerisinde yanmış ve bütünlüğü bozulmuş insan cesedi bulundu. Gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.K., E.C.K., M.Y., Y.D. ve M.N.Y. tutuklandı, N.D. ve A.B. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, cinayetten bir süre sonra M.K. ve E.C.K.'nin nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi.