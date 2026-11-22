İskenderun'da kanala uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde feyezan kanalında düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 22.11.2026 - 00:55 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde feyezan kanalında düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Meydan Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil feyezan kanalına düştü.
Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
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