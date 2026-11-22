Hatay'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Antakya çevre yolunun Ekinci mevkisindeki üst geçitte, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan E.R.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan üst geçit, araçların çekilmesiyle normale döndü.
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