Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Dörtyol'dan Erzin istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsüne çarparak yola savruldu. İki motosikletin karıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle motosikletler yola savrulurken sürücü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kontrolsüz dönüş yapmak istemesiyle yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aynı yönde seyreden iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kontrolsüz dönüş yapmak istemesiyle yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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