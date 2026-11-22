Hatay'da faaliyet gösteren 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği tarafından Defne ilçesine inşa edilecek olan 750 metrekarelik ve 13 derslikli eğitim yuvasında temel kazma çalışmalarına başlandı. Dernek tarafından özel eğitim ihtiyacı olan çocukların nitelikli eğitim alabilmesi ve meslek edinerek istihdama katılabilmesi amacıyla inşa edilmesi hedeflenen projeyle çocukların geleceğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Asrın felaketinde eşini ve 2 evladını kaybeden Mümtaz Gövce'nin kurucusu olduğu 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği, deprem bölgesinde çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor. Depremden etkilenen çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla faaliyetlerine başlayan dernek, zamanla eğitim yatırımlarına ağırlık verdi. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Hatay'da; okul, bilim ve sanat merkezi, anaokulu, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik merkez ve kadınlar için kurs merkezi olmak üzere 5 eğitim tesisi için çalışmalar yürütülüyor. Adıyaman'daki projeyle birlikte derneğin eğitim alanındaki çalışmaları 6 projeye ulaştı. Derneğin yeni projesi kapsamında Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik 13 derslikli meslek lisesinin yapımına başlandı. Toplam 750 metrekare alana sahip olacak eğitim kurumunda özel çocukların nitelikli eğitim alarak meslek edinmeleri, kariyer sahibi olmaları ve istihdama katılmaları amaçlanıyor. İlk kazı çalışmalarının başladığı projenin, 20272028 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

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"Gündem ne kadar kötü olursa olsun, dünya nereye giderse gitsin elimizden geldiğince iyilik için çabalamaya devam edeceğiz"

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için meslek lisesi projesinin kazı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Mümtaz Gövce, "Daha önce vatandaşlarımızla paylaştığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokolünü imzaladığımız özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımıza yönelik meslek lisesi projemizde kazı çalışmalarına başladık. Okulumuz toplam 750 metrekare olacak. Bu proje, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın hayata katılmaları ve toplumdaki eşit haklardan yararlanmaları açısından bizim için çok önemli bir hayırseverlik projesi. İstiyoruz ki bütün çocuklarımız eşit haklara sahip olsun, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız da meslek sahibi olarak kariyerlerini oluşturabilsin ve istihdama katılabilsin. İnşaat çalışmalarına başladık, 2027 yılının Eylül ayında okulumuzu çocuklarımızın hizmetine sunmaya hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Adıyaman'daki projemizle birlikte bu, altıncı projemiz oldu. Hatay'da beş, Adıyaman'da ise bir projemiz devam ediyor. Duygularımı samimi şekilde ifade etmek gerekirse çocuklarımız için keşke daha güzel, daha farklı çalışmalar yapabilsek. Binalar her zaman yapılır ve yükselir. İnsan eliyle pek çok şey inşa edilebilir. Ancak benim için önemli olan, ülkemizin geleceğine ve ilerleyen yıllardaki yaşamına katkı sağlayacak çocukların yetişmesidir. Hayırseverlik projesi olarak başladığımız bu çalışmaları çok büyük işler olarak görmüyorum. Biz burada bir anlayışı ve iyilik felsefesini yaşatmaya çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki bu anlayış insanlar tarafından da görülür. Biz 'İyilik iyidir' diyoruz. Gündem ne kadar kötü olursa olsun, dünya nereye giderse gitsin elimizden geldiğince iyilik için çabalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.