AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı'nın liderliğinde çalışıyoruz." dedi.

Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kentteki bir otelde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yayman, 6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 455 bin konutun yapıldığını hatırlattı.

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Asrın felaketinin asrın inşasına ve ihyasına dönüştüğünü ifade eden Yayman, "Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır." diyerek vatandaşın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Yayman, şehrin yeniden ayağa kalktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şehrimiz farklı kimliklerin, inançların, inanışların olduğu bir şehirdir. Allah'a çok şükür ki Türkiye'nin barışı Hatay'dan geçer. Hatay modeliyle biz Alevi'siyle, Sünni'siyle, Hristiyan'ıyla, Yahudi'siyle, Arap'ıyla, Türk'üyle bir ve beraber olarak dedelerimizin emanetini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Problem yok mu? Vardır. Sorun yok mu? Vardır ama bunları çözmek için gece gündüz çalışan kadrolar var."

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Yayman, sivil toplum kuruluşlarıyla kentin hak ettiği yere gelmesi için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Hatay'ın büyük kamu projeleriyle Türkiye'de en fazla yatırım alan şehirlerin başında geldiğini vurgulayan Yayman, kentte Amanos tüneli ve Belen otobanı başta olmak üzere önemli projelerin yapımının sürdüğünü anlattı.

- "Cumhurbaşkanı'mız tüm dünyaya, dünyanın beşten büyük olduğunu ifade etti"

Hatay'da taş üstüne taş koyanlara, kentin ahengini korumak için mücadele verenlere teşekkür eden Yayman, "Hatay, nasıl ki anavatana katılırken bir ve beraberdi, bugün de zamanın ruhuna uygun olarak bir ve beraberdir. Türkiye Yüzyılı'nda Hatay en büyük katkıyı yapacak vilayetlerin başında gelmektedir. İnşallah biz de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde beraberce yol yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Yayman, Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"NATO Zirvesi'nde dünya buraya geldi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Sayın Cumhurbaşkanı'mız tüm dünyaya, dünyanın beşten büyük olduğunu ve adil bir yönetimin olması gerektiğini ifade etti. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarihin doğru tarafında ve her iki tarafla görüşen ve barışın olmasını isteyen ülkelerin başında geliyor. Suriye meselesinde yine burada barışın olmasını ve bu insanların demokrasiye kavuşması gibi bir fikri savundu. Orta Doğu'da, katil İsrail'in Amerika ile beraber İran'a saldırması karşısında yine müzakerenin tarafında yer aldı. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı'nın liderliğinde çalışıyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrını, Türkiye Yüzyılı'nı taçlandırmak için Hatay'ımızda bir serhat şehrinde, hudut şehrinde çalışmaya devam ediyoruz."