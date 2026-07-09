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        Ata mesleği semerciliği prefabrik atölyesinde sürdürüyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Gezer, dedesi ve babasından miras aldığı semercilik mesleğini depremlerin ardından açılan prefabrik çarşıdaki yeni atölyesinde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Ata mesleği semerciliği prefabrik atölyesinde sürdürüyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Gezer, dedesi ve babasından miras aldığı semercilik mesleğini depremlerin ardından açılan prefabrik çarşıdaki yeni atölyesinde sürdürüyor.


        Bir dönem çok sayıda ustanın icra ettiği semerciliğin son temsilcilerinden Gezer'in, tarihi Uzun Çarşı'daki atölyesi 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında yıkıldı.

        Afetin ardından kırsal mahallelere giderek mesleğini sürdüren Gezer, geçen yıl Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda atölye açtı.

        Belirli günlerde 10 metrekarelik atölyesinde semer yapımı ve onarımını gerçekleştiren Gezer, haftanın 3 günü de mesaisine kırsal mahallelerde devam ediyor.

        - "Ben bu işte doğup büyümüş ve yoğrulmuşum"

        Mustafa Gezer, AA muhabirine, sanayileşme ve makineleşmeyle yük hayvanı kullanımı azalsa da semerlerin kırsal mahallelerde kullanımının devam ettiğini söyledi.

        Semerciliğin artık son temsilcilerinden olduğunu dile getiren Gezer, "Ben başka iş yapamam, bu işte doğup büyümüş ve yoğrulmuşum, bu kokuyu duymazsam yatamam. Alışmışım, benim işim bu." dedi.

        Gezer, sağlığı el verdiği sürece çok sevdiği semerciliği sürdüreceğini belirtti.

        Kırsal mahallelerde halen binek hayvanların kullanılması nedeniyle semer talebinin de devam ettiğini vurgulayan Gezer, şöyle devam etti:

        "Ben bu işi bırakırsam yapacak usta yok. Köylerde yaşayan insanlar, hayvanı olanlar perişan olurlar, nerede yaptıracaklar? Semersiz yük hayvanı bir işe yaramaz. Benim gayem insanları mağdur etmemek. Bu işi bırakmayı düşünmüyorum, ölünceye kadar yapacağım bu işi."

        Aracı olmayan ya da semerlerini getiremeyen yaşlı insanların yanına giderek hizmet verdiğini anlatan Gezer, bu nedenle haftanın 3 gününü kırsal mahallelerde geçirdiğini belirtti.

        Gezer, bu mesleği öğrenmek isteyenlere kapısının her zaman açık olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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