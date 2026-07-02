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        Belen ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Belen ilçesinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Belen ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı noktalarda uygulama noktaları oluşturdu.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu uygulama noktalarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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