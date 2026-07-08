Belen ilçesinde muhtarlarla huzur toplantısı yapıldı

Belen İlçe Emniyet Müdürü Şeyma Cevizoğlu, muhtarlarla bir araya geldi. Cevizoğlu başkanlığında, Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda düzenlenen toplantıda, mahallelerde yaşanabilecek sorunlar, vatandaşların talepleri ve asayişin sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Toplantıda, muhtarlar da görüş ve önerilerini sundu.

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