Defne ilçesinde 840 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramalarında 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.08.2026 - 17:46 Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde üst aramalarında 840 uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samankaya Mahallesi'nde şüpheli A.A. ve Y.G'yi durdurdu.
Üst aramalarında 840 uyuşturucu hap bulunan zanlılar, gözaltına alındı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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