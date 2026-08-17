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        Hatay'da aranan 13 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Hatay'da aranan 13 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C, B.K.T, Z.A, M.L.K, E.Ö, S.Ö, Z.T, Ö.T, İ.A, H.O.G, Ö.Ü, G.T. ve M.K. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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