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        Defne ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Defne ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ü.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Antakya Çevreyolu Subaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi sağlık ekiplerince Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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