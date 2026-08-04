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        Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.A. ile F.İ. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 130 gram kubar esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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