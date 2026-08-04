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        Hatay'da zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketleri denetledi

        Hatay merkez Antakya ilçesinde zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketlerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Hatay'da zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketleri denetledi

        Hatay merkez Antakya ilçesinde zabıta ekipleri fırın, restoran ve marketlerde denetim yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'ndeki iş yerlerini inceledi.

        İşletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajını ve son kullanma tarihini kontrol etti.

        Denetimde iş yeri sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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