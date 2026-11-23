Malatya'da helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan babası Kenan Zehir, evladının ve silah arkadaşlarının kahramanca şehit olduğu anları anlatarak "Vatanımız sağolsun, başka vatanımız yok" dedi.

Yeşilyurt ilçesine Samanköy mevkiinde 12 Kasım'da S70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in Payas ilçesindeki baba ocağında yas devam ediyor. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin babası Kenan Zehir, evladının silah arkadaşlarından öğrendiği bilgilerle yaşananları anlattı.

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"Bir baba olarak her uçuşunda elimiz yüreğimizde bekliyorduk"

Oğlunun olaydan önce kendisini telefonla aradığını anlatan şehit babası Zehir, "Oğlum saat 11.00 sıralarında beni aradı. Eşini İstanbul'a gönderdiğini, kendisinin de uçuşu olduğunu söyledi. Akşam dönüşte tekrar arayacağını belirtti. Ben de 'tamam oğlum' dedim. Daha sonra bir cenaze yemeğimiz vardı. Eve geldim, televizyonu açtığımda olayı gördüm. Hemen kendisini aradım ancak telefonuma cevap vermedi. Birkaç kez daha aradım, yine ulaşamadım. Daha önce de buna benzer olaylar yaşadıklarını anlatmıştı. Ancak her seferinde bir şekilde helikopteri indirmeyi başardıklarını söylüyordu. Bir baba olarak her uçuşunda elimiz yüreğimizde bekliyorduk. Çünkü yaptığı işin tehlikelerini biliyorduk, canımız yanıyordu" dedi.

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"Helikopterin yerleşim yerine yöneldiğini ve yerleşim yerinden uzaklaşmak için büyük gayret gösterdiklerini öğrendim"

Evladının ve silah arkadaşlarının helikopterin yerleşim yerine düşmemesi için kahramanca mücadele verdiklerini belirten Zehir, "Arkadaşlarından ve komutanlarından edindiğim bilgilere göre olay sırasında çok büyük çaba sarf etmişler. Kendisinin de becerisini ben biliyorum, anlatmalarından. Helikopterin yerleşim yerine yöneldiğini, yerleşim yerinden uzaklaşmak için büyük gayret gösterdiklerini öğrendim. Benim tahminim, elektrik tellerine takılması nedeniyle kazanın meydana geldiği yönünde. Hatta yaklaşık 20 metreye kadar alçaldığını ve elektrik direklerinden kaynaklı kazanın yaşandığını düşünüyorum. Elbette bunlar benim kendi değerlendirmelerim. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun ve beraberindeki arkadaşlarının orada büyük bir mücadele verdiğini öğrendim" dedi.

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"Çok zor bir acı, rabbim hiçbir anneye ve hiçbir babaya böyle bir acı yaşatmasın"

Evladının şehit olmadan önce kendilerine anlattığı konulardan bahseden Kenan Zehir, "Şehit olmadan yaklaşık 15 gün önce kendisiyle telefonda konuşmuştuk. Cuma namazına gitmiştim, o sırada beni aramış. Namazdan sonra kendisini geri aradım. Bana espri yaparak, 'baba, şehit olursam seni de götürürüm inşallah' dedi. Bir hafta kadar önce de eşine, şehit olması durumunda nerede yaşamak isteyeceğine ilişkin bazı sözler söylemiş. Bunları sonradan gelinimden öğrendim, duyunca çok üzüldük. Bir baba olarak insan ister istemez oğlumun kendisini bir şekilde hazırladığını düşünüyor. İnancımız gereği şehit olduğuna inanıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çok zor bir acı, rabbim hiçbir anneye ve hiçbir babaya böyle bir acı yaşatmasın. Acıların en büyüğü. Vatanımız sağolsun, başka vatanımız yok. Buraya dostlarımız taziye geldiğinde fark ettim ki bir bütünüz ve Türkiye'yiz. Ben bunu öğrendim" dedi.