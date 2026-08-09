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        GÜNCELLEME - Hatay'da denize giren çocuk boğuldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 15:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Hatay'da denize giren çocuk boğuldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu.

        Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Botla denizi araştıran ekipler, Himyen'in cansız bedenine ulaştı.

        Sudan çıkarılan cenaze, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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