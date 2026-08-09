GÜNCELLEME - Hatay'da denize giren çocuk boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzmek için denize giren çocuk boğuldu. Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botla denizi araştıran ekipler, Himyen'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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