Hatay'da denize giren çocuk kayboldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.



Çevlik Mahallesi sahilinden yüzmek için denize giren Mehmet Ali Himyen (13), bir süre sonra gözden kayboldu.



Çocuğun yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Himyen'in bulunması için denizde ve kıyıda çalışma başlattı.

