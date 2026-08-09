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        Hatay'da ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Hatay'da ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Buluttepe ve Cebike mahallelerinde meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin çalışma yaptı.

        Ev ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen B.Y.A, A.Ş, Ş.A.G, B.Ö, Y.Ö, S.Ç. ve Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 fişek ve tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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