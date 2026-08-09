Hatay'da ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Buluttepe ve Cebike mahallelerinde meydana gelen silahlı saldırılara ilişkin çalışma yaptı.



Ev ve otomobil kurşunladıkları iddia edilen B.Y.A, A.Ş, Ş.A.G, B.Ö, Y.Ö, S.Ç. ve Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 6 fişek ve tüfek kartuşu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

