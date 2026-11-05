Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, basın mensuplarıyla buluştu
Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Hatay İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özen, Hatay Polis Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gazetecilerle sohbet ederek kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan programda Özen, basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki önemine dikkati çekti.
Gazeteciler de Özen'e yeni görevinde başarılar diledi.
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