Hatay'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda doğada bitkin veya yaralı halde bulunan 1 Mısır akbabası, 2 kartal, 2 şahin, 2 peçeli baykuş, 1 atmaca ve 1 tilki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve bakıma alındı.

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