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        Hatay'da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Temizlik çalışmaları başladı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde vatandaşlar ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Hatay'da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı: Temizlik çalışmaları başladı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Gece yaşanan selin ardından sabah saatlerinde vatandaşlar ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

        Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da, gece boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dörtyol ilçesinde Karakese ve Özerli dereleri taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı araçlar sel sularına kapıldı. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı. Selin neden olduğu hasar günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan ev, iş yeri ve yollarda temizlik çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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