Sel sularının çekilmesiyle araçlar balçık içinde kaldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle sel içinde kalan araçlar suyun çekilmesiyle balçık içinde kaldı.

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış gece boyunca kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Taşan dere sularının çekilmesiyle balçık içindeki araçlar gün yüzüne çıktı.

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Ekipler, bölgedeki temizlik çalışmaları sürüyor.