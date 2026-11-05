Sel sularına kapılan çocuk 1 kilometre uzaklıkta bulundu

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde sel etkili oldu. Gece saatlerinde Özerli Mahallesi'nde sel sularına kapılan çocuk dereye düştü. Özerli deresinde arama başlatan ekipler yaklaşık 1 kilometre mesafede çocuğu buldu. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ve müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

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